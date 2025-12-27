कुलदीप सिंह सेंगर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल की एसएलपी

Kuldeep Singh Sengar case उन्नाव उन्नाव का बहुचर्चित कांग्रेस कांड देव कांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए जमानत दे दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है‌। जिसमें उन्होंने सजा निलंबित किए जाने का विरोध किया है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली में बड़े पैमाने पर धरना, प्रदर्शन और विरोध किया जा रहा है। पीड़िता की मां ने भी कहा है कि वह जमानत और उम्र कैद की सजा को निलंबित रखने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन में भी वह शामिल हुई। इस मौके पर जमकर नारेबाजी हुई। ‌