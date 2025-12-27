कुलदीप सिंह सेंगर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल की एसएलपी

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kuldeep Singh Sengar case उन्नाव उन्नाव का बहुचर्चित कांग्रेस कांड देव कांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए जमानत दे दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। जिसमें उन्होंने सजा निलंबित किए जाने का विरोध किया है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली में बड़े पैमाने पर धरना, प्रदर्शन और विरोध किया जा रहा है। पीड़िता की मां ने भी कहा है कि वह जमानत और उम्र कैद की सजा को निलंबित रखने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन में भी वह शामिल हुई। इस मौके पर जमकर नारेबाजी हुई।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बीते 23 दिसंबर को अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए जमानत दी थी। अब सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस संबंध में उन्होंने एसएलपी दाखिल की है।
कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की विशेष अदालत ने 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ जनवरी 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इसके साथ ही मार्च 2022 में सजा को निलंबित रखने के लिए भी एक याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था।
दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विपक्षी पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई। जिसमें पीड़िता की मां भी शामिल थी। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। महिलाओं ने हाथ में तख्तियां ले रखी थी। संगठन की कार्यकर्ता योगिता भयाना की उपस्थिति में पीड़िता की मां ने कहा कि उनकी बेटी ने बहुत तकलीफ झेली हैं। इसलिए वह विरोध करने आई है। उन्होंने कहा कि वह कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने और उम्रकैद की सजा निलंबित रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी।
