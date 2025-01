मंदिर और कालेज के पास शराब ठेका और बिरयानी की दुकान खुलने से जनाक्रोश, हटाने की मांग

उन्नाव में शराब ठेके को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर शराब ठेका हटाने की मांग की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने भी आश्वासन दिया है कि जिला आबकारी अधिकारी को इस संबंध में जांच कर हटाने को कहा जाएगा। ‌जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब ठेके की जांच कराई जाएगी।

उन्नाव•Jan 03, 2025 / 04:53 pm• Narendra Awasthi

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में देसी शराब की दुकान खुलने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शराब ठेके के आसपास आबादी है। ऐसे में शराबियों के बीच से निकलना अपने आप में और मुश्किल भरा काम है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को पत्र देकर पूरे मामले की जानकारी दी। अपने शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि यह शराब की दुकान राजा शंकर सहाय जो कि लड़कों का इंटर कॉलेज और रानी शंकर सहाय जो की लड़कियों का इंटर कॉलेज है के पास खोला गया है। छात्र हित और स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए शराब ठेके को बंद करना अनिवार्य है। नगर मजिस्ट्रेट ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि विरोध के बीच शराब ठेका नहीं होना चाहिए। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड का है।

सदर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड मोती नगर निवासी रितेश जायसवाल ने बताया कि अभी तक स्टेशन के सामने गंदगी फैली रहती थी। अराजकता की स्थिति थी। 2025 की शुरुआत में ही शराब ठेके को पुरानी जगह बंद कर आबादी वाले इलाके में खोल दिया गया है। शराब ठेके के पास से निकलने वाली महिलाएं बच्चों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। राजा शंकर सहाय इंटर कॉलेज और रानी शंकर सहाय इंटर कॉलेज 100 मीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार मीट और बिरयानी की दुकान बालाजी मंदिर के गेट के पास खोली गई है। जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बालिका सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन यहां तो लड़कियों के कॉलेज के पास शराब ठेका खोला गया है। जहां साहब के अड्डे होते हैं। वहां का माहौल कैसा होता है? यह बताने की जरूरत नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि शराब ठेका और बिरयानी की दुकान को हटाया जाए। उनकी मांग पर सिटी मजिस्ट्रेट में कार्रवाई का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा की आबादी वाले इलाके में जहां विरोध हो रहा है। वहां शराब ठेका नहीं होना चाहिए। जिला आबकारी से संबंध में कार्रवाई करने को कहेंगे। 

इस संबंध में बातचीत करने पर जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र 75 मी का मानक है। जहां पर शराब ठेका नहीं होना चाहिए। इसकी जांच के लिए इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा। शिकायत करने वालों में बच्चा बाजपेई, निर्भय सिंह सेंगर, सुभाष भारती, शिव किशोर शुक्ला, हिमांशु जायसवाल, मनीष जायसवाल, मोहनलाल सहित अन्य लोग शामिल थे।