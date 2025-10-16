एसपी की बड़ी कार्रवाई: उप निरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित, भारी मात्रा में पटाखा बरामद

इधर सदर कोतवाली पुलिस ने दिवाली के पहले पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में सदर कोतवाली पुलिस ने 60 किलो 500 ग्राम अवैध पटाखे के साथ सोनी पुत्र छन्नू लाल निवासी अकरमपुर सदर कोतवाली को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से सुतली बम, अनार, बम, अनेक प्रकार के पटाखे बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पर के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की गई है। कुल 14 प्रकार के आइटम के बरामद किया गये हैं।‌ बरामद करने वाल टीम में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार कुशवाहा, उप निरीक्षक अरविंद पांडे, हेड कांस्टेबल विजय कुमार शर्मा सहित अन्य लोग शामिल हैं।