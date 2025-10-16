Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

एसपी की बड़ी कार्रवाई: उप निरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित, भारी मात्रा में पटाखा बरामद

Three policemen suspended, 60 kg of firecrackers seized उन्नाव में पुलिस अधीक्षक में तीन पुलिसकर्मियों तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिसमें एक उप निरीक्षक भी शामिल है। इधर उन्नाव पुलिस ने पटाखे के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान चल रही है। इसी क्रम में आज करीब 61 किलो बरामद की गई है।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 16, 2025

पुलिस की भर्ती में आरोपी (फोटो सोर्स: उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

फोटो सोर्स: उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया

Three policemen suspended, 60 kg of firecrackers seized उन्नाव पुलिस अधीक्षक में एक उपनिषद सहित तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है जिनके खिलाफ जांच भी बैठाई गई है आदेश को बताया गया है कि अपनी जिम्मेदारियां को निर्वहन करने में तीनों ने लापरवाही पड़ती है। ‌ हेड कांस्टेबल यातायात पुलिस में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा था। इधर दीवाली के पहले अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में सदर कोतवाली पुलिस ने 60 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

उप निरीक्षक सहित तीन निलंबित

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह में यातायात पुलिस की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हेड कांस्टेबल योगेंद्र को अमर्यादित आचरण के कारण निलंबित कर दिया है। जबकि बिहार थाना में तैनात उप निरीक्षक दिनेश मणि पांडे और रत्नेश मिश्रा को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने और जन सामान्य से दुर्व्यवहार करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। एसपी ने सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी आदेश दिए हैं।

पटाखों का अवैध भंडारण पकड़ा गया

इधर सदर कोतवाली पुलिस ने दिवाली के पहले पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में सदर कोतवाली पुलिस ने 60 किलो 500 ग्राम अवैध पटाखे के साथ सोनी पुत्र छन्नू लाल निवासी अकरमपुर सदर कोतवाली को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से सुतली बम, अनार, बम, अनेक प्रकार के पटाखे बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पर के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की गई है। कुल 14 प्रकार के आइटम के बरामद किया गये हैं।‌ बरामद करने वाल टीम में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार कुशवाहा, उप निरीक्षक अरविंद पांडे, हेड कांस्टेबल विजय कुमार शर्मा सहित अन्य लोग शामिल हैं।

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 10:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / एसपी की बड़ी कार्रवाई: उप निरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित, भारी मात्रा में पटाखा बरामद

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

कुम्हारों के लिए आज का दिन खास: मुंह मांगी कीमत पर 151000 दीये खरीदे गए, हुआ निशुल्क वितरण

उन्नाव

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; टॉयलेट के लिए उतरे दो विदेशी नागरिकों को कार ने रौंदा, मौत

उन्नाव

दादा-दादी जेल में, तीन अंडरग्राउंड, पत्नी की हत्या के बाद पति भी फांसी पर झूला, कहां जाएं दो मासूम बच्चे?

पटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी नगर (फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया उन्नाव पुलिस वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

प्रेमिका ने दिया धोखा तो आत्महत्या करने चला, मौत ने भी दिया धोखा, पुलिस पहुंच गई मौके पर, जानें फिर क्या हुआ?

पुलिस पहुंची मौके पर (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बड़ा बयान, बोले- आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के

उन्नाव पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव
