एसपी की बड़ी कार्रवाई: उप निरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित, भारी मात्रा में पटाखा बरामद

Three policemen suspended, 60 kg of firecrackers seized उन्नाव पुलिस अधीक्षक में एक उपनिषद सहित तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है जिनके खिलाफ जांच भी बैठाई गई है आदेश को बताया गया है कि अपनी जिम्मेदारियां को निर्वहन करने में तीनों ने लापरवाही पड़ती है। हेड कांस्टेबल यातायात पुलिस में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा था। इधर दीवाली के पहले अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में सदर कोतवाली पुलिस ने 60 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह में यातायात पुलिस की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हेड कांस्टेबल योगेंद्र को अमर्यादित आचरण के कारण निलंबित कर दिया है। जबकि बिहार थाना में तैनात उप निरीक्षक दिनेश मणि पांडे और रत्नेश मिश्रा को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने और जन सामान्य से दुर्व्यवहार करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। एसपी ने सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी आदेश दिए हैं।
इधर सदर कोतवाली पुलिस ने दिवाली के पहले पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में सदर कोतवाली पुलिस ने 60 किलो 500 ग्राम अवैध पटाखे के साथ सोनी पुत्र छन्नू लाल निवासी अकरमपुर सदर कोतवाली को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से सुतली बम, अनार, बम, अनेक प्रकार के पटाखे बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पर के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की गई है। कुल 14 प्रकार के आइटम के बरामद किया गये हैं। बरामद करने वाल टीम में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार कुशवाहा, उप निरीक्षक अरविंद पांडे, हेड कांस्टेबल विजय कुमार शर्मा सहित अन्य लोग शामिल हैं।
