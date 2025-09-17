UP Monsoon triple attack बादल गरजने के साथ हो रही झमाझम बारिश, चारों तरफ पानी पानी

Monsoon triple attack उन्नाव में आज पिछले 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी चमक रही है। मौसम विभाग ने दिन में भी बारिश होने की जानकारी है। जिसके अनुसार पूरे दिन रुक-रुक करके बारिश होती रहेगी। इस दौरान तापमान में भी गिरावट आएगी। कानपुर में भी सुबह के समय जमकर बारिश हो रही है। आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना हो गया है। ‌उन्नाव में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री रहने का अनुमान है। 18 और 19 सितंबर को भी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। ‌