सांसद साक्षी महाराज बोले- राहुल गांधी का सम्मान होना चाहिए, भगवान उन्हें सलामत रखे, जानें क्यों

Unnao MP Sakshi Maharaj सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी का नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला किया है। बोले जिन्होंने महाकुंभ में स्नान नहीं किया है। वह पछता रहे होंगे।‌

उन्नाव•Feb 26, 2025 / 10:10 pm• Narendra Awasthi

Unnao MP Sakshi Maharaj said about Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि विपक्षी दल यदि आयोजन के समर्थक होते तो अपनी सरकार के दौरान भव्य रूप से आयोजित करते। मोदी और योगी की सरकार ने महापर्व को ऐतिहासिक बना दिया। जिसके कारण विपक्षी पार्टी आलोचना कर रही है। इसके साथ ही साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो भी चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं और हमें बार-बार जीतने का मौका देते हैं। इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। भगवान उन्हें सलामत रखे। इसके साथ ही अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। ‌ साक्षी महाराज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।