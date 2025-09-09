पुलिस अधीक्षक की तबादला एक्सप्रेस: नौ उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन से हटाया, दी गई नई जिम्मेदारी

Nine sub-inspectors removed from police line पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। पुलिस लाइन से नौ उप निरीक्षकों को थाने की ड्यूटी पर भेजा गया है। जिनमें विनोद कुमार सरोज, कृष्ण कुमार सिंह, सचिंद्र कुमार मिश्रा, धीरेंद्र प्रताप सिंह आदि शामिल है। यह सभी पुलिस लाइन लाये गए थे। अब एक बार फिर थाने की ड्यूटी की जिम्मेदारी दी गई है। उन्नाव पुलिस कार्यालय से मिली स्थानांतरण सूची के अनुसार नौ उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन से हटाकर थाने की ड्यूटी पर भेजा है। इनमें सफीपुर, बांगरमऊ और बिहार थाना को 2-2 उप निरीक्षक मिले। जबकि थाना दही, फतेहपुर 84 को भी एक-एक उपनिरीक्षक मिले हैं।