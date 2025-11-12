इस जिले में शत्रु संपत्ति खरीदने का मिल रहा मौका, लगेगी ऑनलाइन बोली, लखनऊ से सटा क्षेत्र भी शामिल

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शत्रु संपत्ति की नीलामी होने जा रही है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि 17 नवंबर को नीलामी शुरू होगी। जो 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। ऑनलाइन बोली में शामिल होने के लिए नियम और शर्तें http://www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग के माध्यम से यह संपत्ति बेची जाएगी। "जैसा है, जहां है, जैसा है, जो है और जो कुछ है" के आधार पर ई-नीलामी होगी।