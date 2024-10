एक और मुठभेड़: गोकशी करने वाले को मुठभेड़ में पुलिस ने मारी गोली, जिला अस्पताल लाया गया

उन्नाव में एक और मुठभेड़ हुई है। इस बार गोकशी करने वाले को पुलिस ने लंगड़ा कर दिया। जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि बाग में मांस बेच रहा था। पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी।‌

उन्नाव•Oct 07, 2024 / 05:19 pm• Narendra Awasthi

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गोकशी करने वालों के साथ मुठभेड़ हुई। जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। जिसके पैर में गोली लगी है। जो बाजार में मांस बेच रहा था। जिसे पुलिस पकड़ने के लिए गई थी। लेकिन मांस बेचने वाले व्यक्ति ने पुलिस को देखते ही फायर कर दिया। मौके से अवैध तमंचा और छूरी भी बरामद हुई है। बगिया में गोवंश मिलने की सूचना पर पुलिस में यह कार्रवाई की है। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गंज मुरादाबाद की है। क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ और कोतवाली प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए थे। ‌