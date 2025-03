खाकी वर्दी पर दाग: अदालत के आदेश पर इंस्पेक्टर, दो एसआई सहित 7 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा

Case filed against SHO, two SI and 7 police personnel उन्नाव में अदालत के आदेश पर सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, दो दरोगा और चार सिपाही शामिल है। पीड़ित ने इस मामले में एसपी से भी शिकायत की थी।

उन्नाव•Mar 24, 2025 / 07:47 am• Narendra Awasthi

Case filed against SHO, two SI and 7 police personnel उन्नाव में अदालत के आदेश पर साथ पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला निर्माण कार्य में वसूली और जेल में बंद करने से लेकर है। पुलिस धमकी दे रही थी झूठे केस में फंसा देंगे। जमानत पर छूटने के बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अदालत के आदेश के बाद तत्कालीन इंस्पेक्टर, दो दरोगा सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला मांखी थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

