अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान, खंगाले गए का दस्तावेज

Post-Delhi blast alert दिल्ली विस्फोट के बाद अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक भंडारण की दुकानों का निरीक्षण किया गया। केमिकल फैक्ट्री के संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि कोई लापरवाही न बरती जाए। ‌

उन्नाव

Narendra Awasthi

Nov 13, 2025

Post-Delhi blast alert दिल्ली विस्फोट के बाद उन्नाव में अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण स्थल का जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया। इस दौरान विस्फोटक पदार्थ के भंडारण करने वाली दुकानों को भी देखा गया। इस दौरान सुरक्षा मानकों, लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों एवं भंडारण की स्थिति की गहनता से जांच पड़ताल की गई। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सदर और एसडीएम बीघापुर के नेतृत्व में अपने क्षेत्र की दुकानों और विस्फोटक पदार्थ के भंडारण करने वाली दुकान का निरीक्षण किया।

केमिकल फैक्ट्री का किया गया निरीक्षण

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण किया जाता है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था के निर्देश पर सदर उप जिलाधिकारी क्षितिज द्विवेदी, सहायक पुलिस अधीक्षक दीपक यादव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह की टीम ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। दही थाना क्षेत्र अंतर्गत केमिकल फैक्ट्री को बारीकी से देखा गया और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। फैक्ट्री मैनेजमेंट को निर्देशित किया गया कि सुरक्षित संचालन किया जाए। किसी प्रकार की लापरवाही होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर दही थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह और उनकी टीम भी मौजूद थी।

बीघापुर एसडीएम के नेतृत्व में किया गया निरीक्षण

बीजापुर क्षेत्र में भी एसडीएम रणवीर सिंह, सीओ बीघापुर मधु नाथ मिश्रा ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। बीघापुर क्षेत्र स्थित अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक पदार्थ के भंडारण करने वाली दुकानों का निरीक्षण किया। लाइसेंस दस्तावेजों को देखा। एसडीएम ने संबंधित संचालक कर्ताओं को निर्देशित किया कि भंडारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

Published on:

13 Nov 2025 09:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान, खंगाले गए का दस्तावेज

एसपी की बड़ी कार्रवाई: 27 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव, भवन सिंह प्रभारी एंटी भू माफिया सेल

उन्नाव

परिवहन अधिकारियों के इशारे पर अवैध खनन, मौरंग, गिट्टी का अवैध परिवहन, एसटीएफ ने 5 को किया गिरफ्तार

उन्नाव

इस जिले में शत्रु संपत्ति खरीदने का मिल रहा मौका, लगेगी ऑनलाइन बोली, लखनऊ से सटा क्षेत्र भी शामिल

उन्नाव

पांच हजार रुपए में दाखिल खारिज, साक्ष्य देने के बाद भी कार्रवाई नहीं, बार एसोसिएशन का हड़ताल पर जाने का नोटिस

उन्नाव

चलती ट्रेन से पत्नी को पीटकर फेंकने वाले पति का पुलिस ने किया एनकाउंटर

उन्नाव
