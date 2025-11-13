अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान, खंगाले गए का दस्तावेज

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण किया जाता है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था के निर्देश पर सदर उप जिलाधिकारी क्षितिज द्विवेदी, सहायक पुलिस अधीक्षक दीपक यादव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह की टीम ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। दही थाना क्षेत्र अंतर्गत केमिकल फैक्ट्री को बारीकी से देखा गया और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। फैक्ट्री मैनेजमेंट को निर्देशित किया गया कि सुरक्षित संचालन किया जाए। किसी प्रकार की लापरवाही होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर दही थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह और उनकी टीम भी मौजूद थी।