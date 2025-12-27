राज्यसभा सांसद बृजलाल ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक का किया बचाव, अखिलेश यादव को याद दिलाया बिहार चुनाव

राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा कि हम लोग दिल्ली में इस प्रकार की बैठकें करते रहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम लोग पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। हम लोग पार्टी को मजबूत करते हैं। अभी क्षत्रिय समाज के लोगों ने बैठक की थी। चुनाव के पहले जातिगत सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। कोरी, लोधी, पासी, कुर्मी समाज की बैठकें होती हैं। यह सामाजिक बैठक है। इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अखिलेश यादव परिवारवादी पार्टी भूल जाए। 2027 के चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से आएगी। इसका उदाहरण बिहार के चुनाव में मिल चुका है।