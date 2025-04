रविवार को रामनवमी: कर्मचारियों को नहीं होगा नुकसान, आज की छुट्टी अक्टूबर में, देखें आदेश

Ramnavami on Sunday, Today holiday available in October month आज रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। लेकिन रविवार वैसे भी छुट्टी है। न्यायालय ने आज की छुट्टी को अक्टूबर महीने में देने की घोषणा की है।

उन्नाव•Apr 06, 2025 / 08:19 am• Narendra Awasthi

Ramnavami on Sunday, Today holiday available in October month उन्नाव में आज रामनवमी मनाई जा रही है। इसके साथ ही 10 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन बैंक, स्कूल कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। 14 अप्रैल और 18 अप्रैल को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बैंक यूनियन की तरफ से जारी अवकाश तालिका के अनुसार अप्रैल महीने में कुल पांच छुट्टियां मिल रही है। जिनमें आज रविवार की छुट्टी भी शामिल है। जनपद न्यायालय में भी रामनवमी के अवसर पर अवकाश रहता है। लेकिन रविवार होने के कारण यह छुट्टी आगे बढ़ा दी गई है।