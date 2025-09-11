MP साक्षी महाराज बोले- उपराष्ट्रपति चुनाव वोटिंग मशीन से होता तो विपक्ष सर फोड़ लेता, अमेरिका, नेपाल पर भी बोले

Sakshi Maharaj said about Nepal incident उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के रायबरेली पोस्टर पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सनातन और भारतीय संस्कृति विरोधी है। हिंदू देवी देवताओं के विरोधी होने के कारण यह क्या जो न कर ले थोड़ा है। साक्षी महाराज रायबरेली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े नेता की मां को अपमानित करने का काम हुआ है। साक्षी महाराज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।