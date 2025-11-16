हत्या के बाद शव को जलाया, घसीट कर सड़क किनारे गड्ढे में फेंका, पुलिस कर रही शिनाख्त का प्रयास

Unnao Sensation, burnt body found उन्नाव में हत्या कर शव को जलाए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लोगों को उस समय हुई जब ग्रामीण रास्ते से निकल रहे थे। जिन्हें राजमार्ग के नीचे जला हुआ शव दिखाई पड़ा। देखने में शव लगभग 70% जला हुआ पाया गया। जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। साक्ष्य एकत्र किए गए। मामला बीघापुर थाना क्षेत्र का है।