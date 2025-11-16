हत्या के बाद शव को जलाया, घसीट कर सड़क किनारे गड्ढे में फेंका, पुलिस कर रही शिनाख्त का प्रयास

Unnao Sensation, burnt body found उन्नाव में हत्या कर शव को जलाए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लोगों को उस समय हुई जब ग्रामीण रास्ते से निकल रहे थे। जिन्हें राजमार्ग के नीचे जला हुआ शव दिखाई पड़ा। देखने में शव लगभग 70% जला हुआ पाया गया। जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। साक्ष्य एकत्र किए गए। मामला बीघापुर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्नाव-लालगंज राजमार्ग पर रविवार की शाम को अज्ञात का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों के अनुसार शव जलाने के बाद उसे घसीटा गया और राजमार्ग के नीचे खंती में फेंक दिया गया।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। जिसने साक्ष्य इकट्ठा किए। क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मृतक की पहचान कराने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। आसपास के थाना क्षेत्र में दर्ज गुमशुदगी की जानकारी प्राप्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग