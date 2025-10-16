कुम्हारों के लिए आज का दिन खास: मुंह मांगी कीमत पर 151000 दीये खरीदे गए, हुआ निशुल्क वितरण

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज सड़क किनारे फुटपाथ पर दीया बेचने वालों के लिए खास दिन था। उन्हें नहीं मालूम था कि आज उनके दीयों की अच्छी कीमत मिलेगी। ‌ नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से पिछले कई वर्षों से कुम्हारों से दीये खरीद कर राह चलते लोगों के बीच निशुल्क वितरण किया जा रहा है। कुम्हारों से उनके दीये की मुंह मांगी कीमत पर 1 लाख 51 हजार मिट्टी के दीये ख़रीदे गए। रास्ते में ही जिनका निशुल्क वितरण कर दिया गया। नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से 'हर घर स्वदेशी उत्पाद' को अपनाने की अपील कर रहे हैं।