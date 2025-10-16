Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

कुम्हारों के लिए आज का दिन खास: मुंह मांगी कीमत पर 151000 दीये खरीदे गए, हुआ निशुल्क वितरण

Free distribution of 151000 diyas उन्नाव में एक लाख 51 हजार दीयों का निशुल्क वितरण किया गया। नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से स्वदेशी अपना ओ का नारा दिया गया। कुम्हारों से मुंह मांगी कीमत पर यह दीये ख़रीदे गए।

2 min read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 16, 2025

Free distribution of 151000 diyas उन्नाव में 151000 मिट्टी के दीयों का निशुल्क वितरण किया गया। हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी का भी नारा दिया गया‌। नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से विदेशी वस्तुओं और ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध किया गया। संस्था के संस्थापक विमल द्विवेदी ने बताया कि इसके खिलाफ पिछले कई वर्षों से अभियान चलाया जा रहा है। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और स्थानीय व्यापारियों से खरीदारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहर के गांधीनगर तिराहे से बड़ा चौराहे के बीच सड़क किनारे फुटपाथ पर मिट्टी के दीये बेचने वालों को दीये की कीमत के साथ मिठाई भी दिया गया।

किया गया निशुल्क वितरण

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज सड़क किनारे फुटपाथ पर दीया बेचने वालों के लिए खास दिन था। उन्हें नहीं मालूम था कि आज उनके दीयों की अच्छी कीमत मिलेगी। ‌ नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से पिछले कई वर्षों से कुम्हारों से दीये खरीद कर राह चलते लोगों के बीच निशुल्क वितरण किया जा रहा है। कुम्हारों से उनके दीये की मुंह मांगी कीमत पर 1 लाख 51 हजार मिट्टी के दीये ख़रीदे गए। रास्ते में ही जिनका निशुल्क वितरण कर दिया गया। नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से 'हर घर स्वदेशी उत्पाद' को अपनाने की अपील कर रहे हैं।

भारत माता की जय, स्वदेशी अपनाओ का लगा नारा

विमल द्विवेदी ने कहा कि स्वदेशी अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। हर भारतीय का कर्तव्य की अपने देश की शक्ति को बढ़ाएं। इस मौके पर जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, राकेश राजपूत, एके दीक्षित, आरके मिश्रा, योगेंद्र तिवारी, सुजीत सिंह, अमन सिंह सहित बड़ी संख्या में संस्था के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। पदयात्रा के दौरान भारत माता की जय, स्वदेशी अपनाओ देश को समृद्ध बनाओ का नारा लगाया गया।

16 Oct 2025 09:40 pm

