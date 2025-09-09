Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

उन्नाव में चाची कह कर दरवाजा खुलवाया, कर दिया बड़ा कांड, खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमें गठित

Unnao daylight robbery उन्नाव में चाची कह कर दरवाजा खुलवाने के बाद तीन नकाबपोश लुटेरों ने लाखों रुपए नगदी और जेवर लूटने की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान घर में मौजूद दो महिलाओं को बंधक बनाकर कमरे में डाल दिया। घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 09, 2025

घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक (फोटो सोर्स- उन्नाव वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- उन्नाव वीडियो ग्रैब)

Unnao daylight robbery उन्नाव में आज दिनदहाड़े तीन नकाबपोश बदमाशों ने चाची चाची कहकर घर खुलवाया और महिलाओं को बंधक बना लिया। मुंह पर टेप चिपका दिया। जिससे मुंह से आवाज निकाल पावे। इस दौरान तीनों ही नकाबपोश बदमाशों ने कमरों को खंगाला और जो कुछ मिला बटोर कर ले गए। इस संबंध में मकान मालिक ने बताया कि घर में रखे 10 लाख रुपए नगद और लाखों की जेवर लूट ले गए। अलमारी में लाइसेंसी बंदूक रिवाल्वर भी रखा था। उसे भी साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घटना के खुलासा के लिए चार टीम में बनाई गई है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

दोपहर को हुई घटना

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र के पोनी रोड बम बम चौराहे निवासी राकेश शुक्ला अपनी पत्नी और बेटी के साथ दो मंजिला मकान में रहते हैं। जिसमें एक किराएदार भी है। जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है। आज दोपहर दरवाजे पर चाचा-चाची की आवाज हुई। इस पर किराएदार रत्न चौरसिया में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही नकाबपोश बदमाश अंदर घुस गए और उन्होंने घर में मौजूद मकान मालकिन सीता शुक्ला और रत्न चौरसिया को रस्सी से बांध दिया। उनके मुंह में टेप लगा, आंखों में काली पट्टी बांध कमरे में बंद कर दिया और बोला- चाची अब आराम से सो जाओ।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी नगर?

चर्चा है कि लुटेरे घर के विषय में पूरी तरह जानकारी रखते थे। यह भी जानते थे कि दोपहर में घर में केवल दो ही महिलाएं रह जाती हैं। क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि घर वालों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पालतू कुत्ते को भी छत पर बांध दिया गया है। घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी टीवी फुटेज के माध्यम से लुटेरे की पहचान की जा रही है। ‌शीघ्र ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Updated on:

09 Sept 2025 08:12 pm

Published on:

09 Sept 2025 08:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में चाची कह कर दरवाजा खुलवाया, कर दिया बड़ा कांड, खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमें गठित

