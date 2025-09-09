उन्नाव में चाची कह कर दरवाजा खुलवाया, कर दिया बड़ा कांड, खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमें गठित

Unnao daylight robbery उन्नाव में आज दिनदहाड़े तीन नकाबपोश बदमाशों ने चाची चाची कहकर घर खुलवाया और महिलाओं को बंधक बना लिया। मुंह पर टेप चिपका दिया। जिससे मुंह से आवाज निकाल पावे। इस दौरान तीनों ही नकाबपोश बदमाशों ने कमरों को खंगाला और जो कुछ मिला बटोर कर ले गए। इस संबंध में मकान मालिक ने बताया कि घर में रखे 10 लाख रुपए नगद और लाखों की जेवर लूट ले गए। अलमारी में लाइसेंसी बंदूक रिवाल्वर भी रखा था। उसे भी साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घटना के खुलासा के लिए चार टीम में बनाई गई है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र के पोनी रोड बम बम चौराहे निवासी राकेश शुक्ला अपनी पत्नी और बेटी के साथ दो मंजिला मकान में रहते हैं। जिसमें एक किराएदार भी है। जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है। आज दोपहर दरवाजे पर चाचा-चाची की आवाज हुई। इस पर किराएदार रत्न चौरसिया में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही नकाबपोश बदमाश अंदर घुस गए और उन्होंने घर में मौजूद मकान मालकिन सीता शुक्ला और रत्न चौरसिया को रस्सी से बांध दिया। उनके मुंह में टेप लगा, आंखों में काली पट्टी बांध कमरे में बंद कर दिया और बोला- चाची अब आराम से सो जाओ।
चर्चा है कि लुटेरे घर के विषय में पूरी तरह जानकारी रखते थे। यह भी जानते थे कि दोपहर में घर में केवल दो ही महिलाएं रह जाती हैं। क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि घर वालों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पालतू कुत्ते को भी छत पर बांध दिया गया है। घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी टीवी फुटेज के माध्यम से लुटेरे की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।