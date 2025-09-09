उन्नाव में चाची कह कर दरवाजा खुलवाया, कर दिया बड़ा कांड, खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमें गठित

Unnao daylight robbery उन्नाव में आज दिनदहाड़े तीन नकाबपोश बदमाशों ने चाची चाची कहकर घर खुलवाया और महिलाओं को बंधक बना लिया। मुंह पर टेप चिपका दिया। जिससे मुंह से आवाज निकाल पावे। इस दौरान तीनों ही नकाबपोश बदमाशों ने कमरों को खंगाला और जो कुछ मिला बटोर कर ले गए। इस संबंध में मकान मालिक ने बताया कि घर में रखे 10 लाख रुपए नगद और लाखों की जेवर लूट ले गए। अलमारी में लाइसेंसी बंदूक रिवाल्वर भी रखा था। उसे भी साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घटना के खुलासा के लिए चार टीम में बनाई गई है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।