उन्नाव में प्राचीन हनुमान मंदिर में मुख्य द्वार पर किया अतिक्रमण, जिला प्रशासन से लगाई गुहार

Unnao encroachers stopped work of main gate of ancient Hanuman temple उन्नाव में बारिश के कारण हनुमान मंदिर का मुख्य द्वार गिर गया। जिसे बनाने के लिए श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति आगे आया। इस संबंध में समिति ने नगर पालिका से अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद मुख्य द्वार का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। समिति के सदस्यों के साथ अभद्रता की गई। इस संबंध में समिति के बैनर तले जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। जिसमें मांग की गई है कि मंदिर के मुख्य द्वार का अतिक्रमण हटाया जाए और निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। ‌