उन्नाव

उन्नाव में प्राचीन हनुमान मंदिर में मुख्य द्वार पर किया अतिक्रमण, जिला प्रशासन से लगाई गुहार

Unnao encroachers stopped work of main gate of ancient Hanuman temple उन्नाव में प्राचीन हनुमान मंदिर का मुख्य द्वार बारिश के कारण गिर गया। मंदिर समिति मुख्य द्वार को बनाने के लिए आगे आई। लेकिन अतिक्रमणकारियों ने मुख्य द्वार को बनाने से रोक दिया। अब जिला प्रशासन से मंदिर समिति ने गुहार लगाई है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 15, 2025

उन्नाव के प्राचीन हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार पर अतिक्रमण (फोटो सोर्स- आयोजक)
फोटो सोर्स- आयोजक

Unnao encroachers stopped work of main gate of ancient Hanuman temple उन्नाव में बारिश के कारण हनुमान मंदिर का मुख्य द्वार गिर गया। जिसे बनाने के लिए श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति आगे आया। इस संबंध में समिति ने नगर पालिका से अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद मुख्य द्वार का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। समिति के सदस्यों के साथ अभद्रता की गई। इस संबंध में समिति के बैनर तले जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। जिसमें मांग की गई है कि मंदिर के मुख्य द्वार का अतिक्रमण हटाया जाए और निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। ‌

सैकड़ो वर्ष पुराना मंदिर

उत्तर प्रदेश के मोती नगर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और राजा शंकर सहाय इंटर कॉलेज के निकट सैकड़ो वर्ष पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर है। यहीं पर भोले बाबा और मां दुर्गा विराजमान है। साल के 12 महीने यहां पर हजारों की संख्या में भक्तों का आना-जाना बना रहता है। मंदिर जाने वाले मार्ग पर एक दर्जन से अधिक दुकानें हैं। जिनमें फूल, माला, प्रसाद और पूजन सामग्री मिलता है। लखनऊ कानपुर राजधानी मार्ग से मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग का मुख्य द्वार बारिश के कारण गिर गया। जिससे कि आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया।

नगर पालिका की अनुबाद के बाद शुरू हुआ निर्माण कार्य

इस संबंध में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति ने नगर पालिका में प्रार्थना पत्र देखकर मुख्य द्वार के निर्माण की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद समिति ने निर्माण कार्य शुरू किया। जिस पर अतिक्रमण करने वालों ने आपत्ति दर्ज की और निर्माण कार्य रुकवा दिया। इस दौरान समिति के सदस्यों के साथ अभद्रता भी की गई। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वास्तविकता की जानकारी दी और अतिक्रमण हटवाने की हटवाने की मांग की है। अपने प्रार्थना पत्र में उन्होंने बताया है कि मशीनरी स्टोर वालों ने अतिक्रमण कर रखा है।

अतिक्रमण हटवाने की मांग

नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने आक्रमण हटवाने और मुख्य द्वार के निर्माण की मांग की है। उन्होंने बताया कि हनुमान मंदिर लाखों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। मंदिर के मुख्य द्वार में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज ने स्तरीय निरीक्षण किया। इस मौके पर राकेश शुक्ला समिति के पदाधिकारी राकेश शुक्ला, पंकज दीक्षित, मोनू अवस्थी, योगेश मिश्रा, अखिलेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे।

15 Sept 2025 05:06 pm

