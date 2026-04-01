उन्नाव में नई फल मंडी की तैयारी, आम उत्पादकों को मिलेगा सीधा लाभ

जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि मकूर में बनने वाली इस फल मंडी में एक आधुनिक “इंटीग्रेटेड पैकहाउस” बनाने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पैकहाउस के निर्माण पर लगभग 2.69 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इस सुविधा के तहत आम उत्पादकों और निर्यातकों को ग्रेडिंग, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, पैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे आम की गुणवत्ता में सुधार होगा और निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे।