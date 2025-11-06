Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर दर्दनाक हादसा, लखनऊ निवासी तीन बाइक सवारों की मौत, एक घायल

Unnao road accident उन्नाव में हुए सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय लखनऊ निवासी चार युवक मेला देखने के लिए उन्नाव आ रहे थे। अनियंत्रित बाइक पानी से भरे गड्ढे में घुस गई। ‌

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 06, 2025

सड़क दुर्घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस मीडिया सेल)

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस मीडिया सेल

Unnao Road Accident उन्नाव में तेज रफ्तार बाइक पर नियंत्रण न रख पाने के कारण चार बाइक सवार पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गए। यह देख मौके पर कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दो बाइक पर बैठे चार लोगों को बाहर निकाला और एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। जबकि चौथे की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चारों की उम्र 21 से 25 साल के बीच है और सभी लखनऊ से मेला देखने के लिए उन्नाव आ रहे थे। घटना औरास थाना क्षेत्र के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के सर्विस लेन की है। मृतकों में से एक की शादी 13 नवंबर को थी।

लखनऊ से मेला देखने के लिए आ रहे थे

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रफ्तार का कर देखने को मिला। जब लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत जेहटा गांव निवासी मोहित (22) पुत्र सुरेश से अभिषेक (25) पुत्र उमेश धीरेंद्र (21) और सनी (24) पुत्र पप्पू उन्नाव के बारादेव औरास में मेला देखने के लिए आ रहे थे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेने होते हुए गुजर रहे थे।

मोड़ पर हुआ हादसा

बारादेव-मोहान मार्ग मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक को नियंत्रित नहीं कर सके और सड़क किनारे खंती में जा गिरे। जिसमें पानी भरा हुआ था। हादसे की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर औरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से चारों को बाहर निकलवाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरास में भर्ती कराया।

मृतकों के नाम

जहां डॉक्टर ने तीन धीरेंद्र, अभिषेक, मोहित को मृत घोषित कर दिया। जबकि सनी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो पर कोहराम मच गया। जो जैसा था, घटनास्थल की तरफ भागा। परिजनों के अनुसार मोहित की शादी 6 दिन बाद 13 नवंबर को होनी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 08:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर दर्दनाक हादसा, लखनऊ निवासी तीन बाइक सवारों की मौत, एक घायल

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, तीन सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, जा रहे थे गंगा स्नान के लिए बक्सर घाट

शवों को पोस्टमार्टम हाउस लेकर पहुंची पुलिस (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव पुलिस)
उन्नाव

स्मार्ट मीटर लगाने में विवाद: बिजली विभाग के एमडी की बड़ी कार्रवाई, एक्सईएन, एसडीओ और जेई निलंबित

उन्नाव में बिजली विभाग की एमडी की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले- कांग्रेस ने अनुसूचित जाति से हटा पिछड़ी में डाला, फोटो खिंचवाने से नहीं होगा भला

कार्यक्रम को संबोधित करते निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद (फोटो सोर्स- निषाद पार्टी)
उन्नाव

शातिर चोर ने पहले रेकी की फिर चोरी की घटना दिया अंजाम, 20 लाख के जेवर, 182420 रुपए नगद बरामद

पुलिस की ग्राफ्ट में आरोपी (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

सीएचसी में लाखों रुपए की जलाई गई दवाइयां एक्सपायरी नहीं, फार्मासिस्ट निलंबित, डीएम एक्शन में

जलाई गई दवाइयां का नमूना (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.