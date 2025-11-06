लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर दर्दनाक हादसा, लखनऊ निवासी तीन बाइक सवारों की मौत, एक घायल

Unnao Road Accident उन्नाव में तेज रफ्तार बाइक पर नियंत्रण न रख पाने के कारण चार बाइक सवार पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गए। यह देख मौके पर कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दो बाइक पर बैठे चार लोगों को बाहर निकाला और एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। जबकि चौथे की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चारों की उम्र 21 से 25 साल के बीच है और सभी लखनऊ से मेला देखने के लिए उन्नाव आ रहे थे। घटना औरास थाना क्षेत्र के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के सर्विस लेन की है। मृतकों में से एक की शादी 13 नवंबर को थी।