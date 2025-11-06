लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर दर्दनाक हादसा, लखनऊ निवासी तीन बाइक सवारों की मौत, एक घायल

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस मीडिया सेल
Unnao Road Accident उन्नाव में तेज रफ्तार बाइक पर नियंत्रण न रख पाने के कारण चार बाइक सवार पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गए। यह देख मौके पर कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दो बाइक पर बैठे चार लोगों को बाहर निकाला और एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। जबकि चौथे की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चारों की उम्र 21 से 25 साल के बीच है और सभी लखनऊ से मेला देखने के लिए उन्नाव आ रहे थे। घटना औरास थाना क्षेत्र के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के सर्विस लेन की है। मृतकों में से एक की शादी 13 नवंबर को थी।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रफ्तार का कर देखने को मिला। जब लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत जेहटा गांव निवासी मोहित (22) पुत्र सुरेश से अभिषेक (25) पुत्र उमेश धीरेंद्र (21) और सनी (24) पुत्र पप्पू उन्नाव के बारादेव औरास में मेला देखने के लिए आ रहे थे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेने होते हुए गुजर रहे थे।
बारादेव-मोहान मार्ग मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक को नियंत्रित नहीं कर सके और सड़क किनारे खंती में जा गिरे। जिसमें पानी भरा हुआ था। हादसे की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर औरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से चारों को बाहर निकलवाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरास में भर्ती कराया।
जहां डॉक्टर ने तीन धीरेंद्र, अभिषेक, मोहित को मृत घोषित कर दिया। जबकि सनी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो पर कोहराम मच गया। जो जैसा था, घटनास्थल की तरफ भागा। परिजनों के अनुसार मोहित की शादी 6 दिन बाद 13 नवंबर को होनी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
