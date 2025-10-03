Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

उन्नाव मौसम अपडेट: आज शाम हुई झमाझम बारिश, 4 अक्टूबर को भी बारिश का अलर्ट

Unnao weather News आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार 10 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। 7 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान में गिरावट आएगी।

2 min read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 03, 2025

उन्नाव शाम भारी बारिश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

Unnao weather News आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है इस दौरान हवा की गति 17 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है मुझे आसमान में बादल छाए रहेंगे दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगे दो मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है उन्नाव में आज शाम को करीब एक घंटे जमकर बारिश हुई। जिससे तापमान में गिरावट आई है। आज रात और कल शनिवार को भी बारिश होने की संभावना है। 10 अक्टूबर तक तापमान में भी कमी आएगी।

कैसा रहेगा उन्नाव में रात का तापमान?

मौसम विभाग ने देर रात बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार रात से हवा चल सकती है। 40 प्रतिशत बारिश होने का भी अनुमान है। रात का तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।

कैसा रहेगा 4 अक्टूबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 70 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। ‌

कैसा रहेगा 10 अक्टूबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार रविवार तापमान 24 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 9 प्रतिशत बारिश हो सकती है। सोमवार 6 अक्टूबर को 24 से 32 डिग्री के बीच तापमान रहने का अनुमान है। 24 प्रतिशत बारिश हो सकती है। मंगलवार 7 अक्टूबर का तापमान 24 से 31 डिग्री का तापमान है। 34 प्रतिशत बारिश हो सकती है। बुधवार 8 अक्टूबर का तापमान 23 से 31 डिग्री रहने का अनुमान है। 24 प्रतिशत बारिश हो सकती है। गुरुवार 9 अक्टूबर का तापमान 21 से 31 जनवरी के बीच रहने का अनुमान है। 10 अक्टूबर शुक्रवार का तापमान 21 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 09:40 pm

Published on:

03 Oct 2025 09:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव मौसम अपडेट: आज शाम हुई झमाझम बारिश, 4 अक्टूबर को भी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जिला अस्पताल में हंगामा: तेज रफ्तार इको स्पोर्ट्स कार की टक्कर से बच्ची की दर्दनाक मौत, पहुंचे आला अधिकारी

मृतक परिजनों को समझाती पुलिस (फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

मैं सांसद… को जेल भेज चुका हूं तू किस खेत की मूली है, कोतवाली प्रभारी का ऑडियो वायरल, सीओ को जांच

मैं संसद को जेल भेज चुका हूं (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

तबादला एक्सप्रेस: पुलिस अधीक्षक ने 51 पुलिसकर्मियों को किया स्थानांतरित

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

खौफनाक: होमगार्ड की जिंदा जलकर मौत, पत्नी और दो बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल

होमगार्ड की जलकर मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

उन्नाव को मिली अमृत भारत ट्रेन, अब पुष्कर यात्रा हुई आसान

उन्नाव के लिए अमृत भारत ट्रेन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.