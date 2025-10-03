उन्नाव मौसम अपडेट: आज शाम हुई झमाझम बारिश, 4 अक्टूबर को भी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार रविवार तापमान 24 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 9 प्रतिशत बारिश हो सकती है। सोमवार 6 अक्टूबर को 24 से 32 डिग्री के बीच तापमान रहने का अनुमान है। 24 प्रतिशत बारिश हो सकती है। मंगलवार 7 अक्टूबर का तापमान 24 से 31 डिग्री का तापमान है। 34 प्रतिशत बारिश हो सकती है। बुधवार 8 अक्टूबर का तापमान 23 से 31 डिग्री रहने का अनुमान है। 24 प्रतिशत बारिश हो सकती है। गुरुवार 9 अक्टूबर का तापमान 21 से 31 जनवरी के बीच रहने का अनुमान है। 10 अक्टूबर शुक्रवार का तापमान 21 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।