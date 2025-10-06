Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

UPPSC Prelims 2025: 12 केंद्रों में दो पालियों में होगी परीक्षा, सुरक्षा के खड़े इंतजाम, लिए गए निर्णय

UPPSC Prelims 2025 उन्नाव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 12 अक्टूबर को 12 केंद्रों पर होगी। परीक्षा के लिए 12 केंद्र बनाए गए। ‌जिसमें 4800 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दो पालियों में परीक्षा होगी।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 06, 2025

कलेक्ट्रेट में बैठक लेते डीएम और एसपी (फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग)

फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग)

उन्नाव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC Prelims 2025) के अंतर्गत परीक्षा आयोजित की जा रही है। सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 और सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2025 की होने वाली लिखित परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेक्टर/स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक मौजूद थे। या परीक्षा 12 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इस मौके पर जिलाधिकारी उनको रामगढ़ राठी ने कहा की परीक्षा नकल विभिन्न होनी चाहिए इसके लिए पूरी तैयारी कर ली जाए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, विद्युत, पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की जोक नहीं होनी चाहिए। यह बैठक कलेक्ट्रेट जिला पन्नालाल हाल में आयोजित की गई।

दो पालियों में होगी परीक्षा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC Prelims 2025) के अंतर्गत होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरा सत्र 2.30 बजे से 4.30 बजे तक होगा। जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें 4800 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति

परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 302 बाह्य अंतरिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 26 रिजर्व शिक्षकों की अलग सूची तैयार की गई है। जबकि विद्यालय स्तर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक, आंतरिक अंतरिक्षक और बाह्य अंतरिक्षक का प्रशिक्षण निर्धारित तिथि से पहले कर लिया जाए। परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए पुलिस की तैनाती भी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 09:01 pm

Published on:

06 Oct 2025 08:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / UPPSC Prelims 2025: 12 केंद्रों में दो पालियों में होगी परीक्षा, सुरक्षा के खड़े इंतजाम, लिए गए निर्णय

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सिरप पीने से बच्चों की मौत: जनपद प्रभारी मंत्री बोले- जिले में ना बिकने पाएं नकली दवाएं

पत्रकारों से बातचीत करते जनपद प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

प्रभारी मंत्री बोले-आई लव मोहम्मद से…, पत्थर बाजों पर फूल नहीं बरसेगा, राहुल गांधी पर भी किया हमला

बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह (फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव)
उन्नाव

आठ जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, प्रशांत अवस्थी उन्नाव के अपर जिला सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

पुलिस मुठभेड़: लूट के 36 घंटा के अंदर लुटेरों के साथ मुठभेड़, एक को लगी गोली

मुठभेड़ में लगी गोली (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

उन्नाव मौसम अपडेट: आज शाम हुई झमाझम बारिश, 4 अक्टूबर को भी बारिश का अलर्ट

उन्नाव शाम भारी बारिश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.