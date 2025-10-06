UPPSC Prelims 2025: 12 केंद्रों में दो पालियों में होगी परीक्षा, सुरक्षा के खड़े इंतजाम, लिए गए निर्णय

फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग)
उन्नाव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC Prelims 2025) के अंतर्गत परीक्षा आयोजित की जा रही है। सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 और सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2025 की होने वाली लिखित परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेक्टर/स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक मौजूद थे। या परीक्षा 12 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इस मौके पर जिलाधिकारी उनको रामगढ़ राठी ने कहा की परीक्षा नकल विभिन्न होनी चाहिए इसके लिए पूरी तैयारी कर ली जाए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, विद्युत, पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की जोक नहीं होनी चाहिए। यह बैठक कलेक्ट्रेट जिला पन्नालाल हाल में आयोजित की गई।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC Prelims 2025) के अंतर्गत होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरा सत्र 2.30 बजे से 4.30 बजे तक होगा। जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें 4800 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।
परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 302 बाह्य अंतरिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 26 रिजर्व शिक्षकों की अलग सूची तैयार की गई है। जबकि विद्यालय स्तर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक, आंतरिक अंतरिक्षक और बाह्य अंतरिक्षक का प्रशिक्षण निर्धारित तिथि से पहले कर लिया जाए। परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए पुलिस की तैनाती भी जाएगी।
