उन्नाव में बे-मौसम बारिश बनी आफत शहर से लेकर गांव तक त्राहिमाम, जान-माल का नुकसान

UP Weather Update: मौसम विभाग ने आगरा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर सहित आसपास के 50 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार अगले दो दिनों तक गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना बताई गई है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है।