मौसम अपडेट: गर्म हवा की लपटों से जनजीवन रहेगा प्रभावित, रात में भी लू चलने का अलर्ट

Weather update: Life will be affected by hot air, alert of heat wave even at night मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। ‌

उन्नाव•Apr 21, 2025 / 10:07 pm• Narendra Awasthi

Weather update: Life will be affected by hot air, alert of heat wave even at night आईएमडी मौसम विभाग ने मौसम के संबंध में पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलने की संभावना है। रात में भी तापमान अधिक रहेगा और गर्मी पड़ेगी। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि उत्तर दिशा से आने वाली हमारे मौसम को प्रभावित करेंगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। आगामी मंगलवार को आसमान साफ रहेगा। तेज धूप निकलेगी। इस हफ्ते लगातार आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है।