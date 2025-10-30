मौसम विभाग की चेतावनी: 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मूसलाधार बारिश, IMD alert

मौसम विभाग ने उन्नाव में जोरदार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। आसमान में काले घने बादल छाए हैं। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में 100 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। 12 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। देर रात भी बारिश होने की संभावना है। उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।