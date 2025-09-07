आत्महत्या करने के लिए महिला ने गंगा में लगाई छलांग फिर दिखा ‘पानी का दानव’, पेड़ पर बैठकर बिताई रात

घटना उन्नाव के जाजमऊ पुलिस चौकी क्षेत्र की है। महिला का नाम मालती है। मालती कानपुर के अहिरवा इलाके की रहने वाली है। महिला मालती ने बताया कि वह अपने पति से परेशान है। घर में रोज-रोज विवाद होता है। इसी वजह से वह परेशान होकर गंगा नदी में कूदकर जान देने के लिए आई थी। लेकिन, जैसे उसने नदी में छलांग लगाई उसे पानी में मगरमच्छ दिख गया और तुरंत तैरकर वापस आ गई। तैरते हुए वह अमरूद के बाग की ओर बढ़ी और यहां पर उसे एक पेड़ दिखा, जिसके बाद उसने पेड़ का सहारा लिया। मालती पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और पूरी रात उसी पेड़ पर बैठकर बिताई।