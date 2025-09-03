डीएम के सामने अचानक पहुंच गया ‘मुर्दा’, बोला – साहब! मैं तो जिंदा हूं कागज देख लीजिए

जांच में शुरुआती तौर पर ग्राम पंचायत सचिव रंजना यादव की लापरवाही सामने आई, जिन्होंने बिना ठीक से सत्यापन किए ही बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया था। इस लापरवाही के लिए डीएम ने तत्काल प्रभाव से सचिव को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) पर भी पर्यवेक्षण में शिथिलता बरतने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए।