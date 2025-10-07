दिवाली से पहले यात्रियों को खास तोहफा, इस रूट पर चलेगी स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस, यूपी के कई स्टेशनों पर होगा ठहराव

त्योहारों में सफर होगा आसान! Image Source - Pinterest
त्योहारी सीजन में घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रेलवे ने दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत त्योहार विशेष ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। यह ट्रेन 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव देगी।
यह वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 8:35 बजे रवाना होकर रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। वहीं पटना से यह हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को सुबह 10:00 बजे चलेगी और रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन के कुल 16-16 फेरे लगाए जाएंगे ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सके।
रेलवे ने बताया कि यह ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। 16 कोचों वाली इस वंदे भारत ट्रेन में चेयर कार का किराया लगभग ₹2500 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया करीब ₹4600 रखा गया है।
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यह विशेष ट्रेन दिवाली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे भीड़ के बावजूद यात्रियों को घर जाने में आसानी होगी।
