दिवाली से पहले यात्रियों को खास तोहफा, इस रूट पर चलेगी स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस, यूपी के कई स्टेशनों पर होगा ठहराव

यह वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 8:35 बजे रवाना होकर रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। वहीं पटना से यह हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को सुबह 10:00 बजे चलेगी और रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन के कुल 16-16 फेरे लगाए जाएंगे ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सके।