अखिलेश यादव बोले- सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री, भाजपा मीटर में भी कर रही हेराफेरी

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दो बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और गरीब परिवारों की महिलाओं को नारी समृद्धि सम्मान योजना के तहत हर साल 40 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से ठगी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली की ठगी के खिलाफ जनता का गुस्सा मीटर हाई है और भाजपा ईवीएम की तरह बिजली मीटर में भी हेराफेरी कर रही है।