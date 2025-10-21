Azamgarh News: दीपावली की रात युवक की गोली मारकर हत्या, क्षेत्र में फैला तनाव

Azamgarh murder news, Pc : Patrika
Azamgarh Murder: आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के ग्राम कोढ़वा में मंगलवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व उच्चाधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला दो पट्टीदारों के बीच आपसी विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। विवाद के दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई टीमों का गठन किया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
हत्या की खबर फैलते ही गांव में तनाव का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। वहीं, मामले की गहन जांच जारी है।
