Azamgarh News: दीपावली की रात युवक की गोली मारकर हत्या, क्षेत्र में फैला तनाव

जहानागंज थाना क्षेत्र के ग्राम कोढ़वा में मंगलवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व उच्चाधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। less than 1 minute read