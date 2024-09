Video: बांग्लादेश समर्थक के साथ मारपीट की अफवाह, पुलिस का बड़ा एक्शन, एसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया

कानपुर में बांग्लादेश समर्थक का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह राह चलते एक जगह बैठ गया। इधर उसके साथ मारपीट की खबर को वायरल किया जा रहा है। इस पर अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने जानकारी दी।

कानपुर•Sep 28, 2024 / 05:56 pm• Narendra Awasthi

Rumor of assault with Bengal supporter, big action by police उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत बांग्ला देश के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जिसमें एक बांग्लादेश समर्थक की पिटाई की खबर वायरल की जा रही है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने पहले ही समर्थक के साथ मारपीट की घटना का खंडन कर चुकी है। अब पूरे मामले की जांच बैठाई गई है। इस संबंध में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था हरीश चंदर ने जानकारी दी।