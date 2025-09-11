अवैध निर्माण पर चला बीडीए का बुलडोजर, दो कॉलोनियां जमींदोज़, तीन निर्माण किए गए सील, जाने किस-किस पर हुई कार्रवाई

बरेली। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनियां काटने और अवैध निर्माण करने वालों पर गुरुवार को बीडीए की टीम ने बुलडोजर चला दिया। थाना इज्जतनगर इलाके में दो कॉलोनियां ध्वस्त कर दी गईं, जबकि कई अवैध निर्माण सील कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम और इंजीनियरिंग विंग मौजूद रहा।
थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरा माफी खजुरिया घाट में मास्टर छोटे लाल ने करीब 3000 वर्गमीटर भूमि पर सड़क, बाउंड्रीवाल और प्लॉट काटने का काम शुरू कर दिया था। इसी गांव में राजकुमार ने भी 2000 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी खड़ी कर दी थी। प्राधिकरण की टीम ने दोनों ही कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया।
वहीं ध्वस्तीकरण के साथ-साथ कई इमारतों को भी सील कर दिया गया। स्टेडियम रोड पर संजय कुमार गुप्ता का निर्माण नक्शा स्वीकृति के खिलाफ पाया गया। राम नारायण वर्मा और राजीव कुमार गुप्ता ने खजुरिया जुल्फिकार में बिना नक्शा स्वीकृत कराए इमारत खड़ी कर दी थी। स्टेडियम रोड पर ही बालाजी इलेक्ट्रिशियन की दुकान के सामने सुनील कुमार गुप्ता का अवैध निर्माण भी सील कर दिया गया।
कार्रवाई में अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी, सहायक अभियंता सीताराम, संयुक्त सचिव धर्मवीर सिंह, दीपक कुमार और पूरी प्रवर्तन टीम मौजूद रही। बुलडोजर चलने से मौके पर हड़कंप मच गया। प्राधिकरण ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्लॉट या मकान खरीदने से पहले उसका नक्शा प्राधिकरण से जरूर चेक कर लें। बिना नक्शा पास कराए काटी गई कॉलोनियों और निर्माणों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है।