अवैध निर्माण पर चला बीडीए का बुलडोजर, दो कॉलोनियां जमींदोज़, तीन निर्माण किए गए सील, जाने किस-किस पर हुई कार्रवाई

कार्रवाई में अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी, सहायक अभियंता सीताराम, संयुक्त सचिव धर्मवीर सिंह, दीपक कुमार और पूरी प्रवर्तन टीम मौजूद रही। बुलडोजर चलने से मौके पर हड़कंप मच गया। प्राधिकरण ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्लॉट या मकान खरीदने से पहले उसका नक्शा प्राधिकरण से जरूर चेक कर लें। बिना नक्शा पास कराए काटी गई कॉलोनियों और निर्माणों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है।