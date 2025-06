जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बीज एवं खाद की पांच दुकानों का लाइसेंस निरस्त, जानें क्यों?

license of five seed and fertilizer shops cancelled उन्नाव में बीज एवं खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिनमें घोर अनियमिताएं पाई गई। जिसके बाद दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। अन्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया।

उन्नाव•Jun 26, 2025 / 09:12 pm• Narendra Awasthi

license of five seed and fertilizer shops cancelled उन्नाव में बीज एवं खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिसमें घोर अनियमिताएं पाई गई। अभिलेखों में कमी पाई गई। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई। यह दुकान अजगैन, सोहरामऊ, जोगा सराय में स्थित है। जिला कृषि अधिकारी शशांक ने बताया कि सभी बीज एवं खाद विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अभिलेखों को सही रखा जाए। नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से बीज एवं खाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया।