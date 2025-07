Kanpur DM के पत्र पर बड़ी कार्रवाई, सीएमओ निलंबित, डॉ उदयनाथ नए सीएमओ, जानें कारण, देखें आदेश पत्र

Dr. Uday Nath becomes new CMO of Kanpur कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनकी जगह श्रावस्ती के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ उदय नाथ को भेजा गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में चिकित्सा प्रमुख सचिव को पत्र भेज कर निवर्तमान सीएमओ के विषय में जानकारी दी गई थी। जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रिक्त पदों में चयन के दौरान बरती गई अनियमिताओं का उल्लेख किया गया था। वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी को वित्तीय परीक्षण एवं पदेन कार्यों से अलग करने का भी आरोप लगाया गया था।