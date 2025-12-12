विवेक ने पेश की मिसाल, 51 लाख लौटाकर सिर्फ 1 सिक्के पर की शादी, तालियों से गूंज उठा गांव

मेरठ रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में मथुरा की कृष्णा और बुलंदशहर के विवेक की शादी कि रस्में चल रही थीं। तभी लड़की पक्ष एक बड़े थाल में 51 लाख का उपहार देने की बात कही, लेकिन जब दूल्हे विवेक ने वह थाल माथे से लगाकर दुल्हन के पिता को लौटा दी और सिर्फ 1 रुपया लेकर शादी करने की बात कही। जिसका उसके परिवार वालों ने भी स्पोर्ट किया। विवेक ने साफ कह दिया कि वह दहेज नहीं लेंगे और बिना दहेज के ही कृष्णा से शादी करेंगे। इस फैसले ने शादी में मौजूद सभी लोगों को खुश कर दिया और गांव तालियों से गूंज उठा।