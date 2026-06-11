Champawat Election Results: पाटी नगर पंचायत में वोटों की गिनती शुरू, वार्ड 4 से निर्दलीय संगीता जीतीं

Local Elections Uttarakhand 2026: देवभूमि उत्तराखंड के चम्पावत से बड़ी खबर आ रही है। यहां पाटी नगर पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह से ही सियासी हलचल तेज है। सुबह ठीक 8 बजे से मतपेटियों को खोलने का काम यानी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस बीच पहला बड़ा उलटफेर भी सामने आ चुका है, जहां एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मार ली है।