Champawat Election Results: पाटी नगर पंचायत में वोटों की गिनती शुरू, वार्ड 4 से निर्दलीय संगीता जीतीं

पाटी नगर पंचायत चुनाव, पूना कोट वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार संगीता 50 वोटों से विजयी। फोटो सोर्स-IANS
Local Elections Uttarakhand 2026: देवभूमि उत्तराखंड के चम्पावत से बड़ी खबर आ रही है। यहां पाटी नगर पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह से ही सियासी हलचल तेज है। सुबह ठीक 8 बजे से मतपेटियों को खोलने का काम यानी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस बीच पहला बड़ा उलटफेर भी सामने आ चुका है, जहां एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मार ली है।
काउंटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद वार्ड नंबर 4 (पूना कोट) के नतीजे सामने आ गए हैं। यहां से चुनावी मैदान में उतरी निर्दलीय उम्मीदवार संगीता ने एकतरफा मुकाबला करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को 50 वोटों के अंतर से हरा दिया है। संगीता की इस जीत के बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह है और इलाके में जश्न का माहौल शुरू हो गया है।
बड़ी खबरेंView All
यूपी न्यूज
ट्रेंडिंग