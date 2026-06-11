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Champawat Election Results: पाटी नगर पंचायत में वोटों की गिनती शुरू, वार्ड 4 से निर्दलीय संगीता जीतीं

Champawat Election Results: उत्तराखंड के चम्पावत में पाटी नगर पंचायत चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू। वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय संगीता ने मारी बाजी। दोपहर 1 बजे तक आ जाएंगे सारे रिजल्ट।

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देहरादून

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Pratiksha Gupta

Jun 11, 2026

Champawat Election Results,

पाटी नगर पंचायत चुनाव, पूना कोट वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार संगीता 50 वोटों से विजयी। फोटो सोर्स-IANS

Local Elections Uttarakhand 2026: देवभूमि उत्तराखंड के चम्पावत से बड़ी खबर आ रही है। यहां पाटी नगर पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह से ही सियासी हलचल तेज है। सुबह ठीक 8 बजे से मतपेटियों को खोलने का काम यानी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस बीच पहला बड़ा उलटफेर भी सामने आ चुका है, जहां एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मार ली है।

वार्ड नंबर 4 में निर्दलीय प्रत्याशी का जलवा

काउंटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद वार्ड नंबर 4 (पूना कोट) के नतीजे सामने आ गए हैं। यहां से चुनावी मैदान में उतरी निर्दलीय उम्मीदवार संगीता ने एकतरफा मुकाबला करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को 50 वोटों के अंतर से हरा दिया है। संगीता की इस जीत के बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह है और इलाके में जश्न का माहौल शुरू हो गया है।

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UP News Hindi

Published on:

11 Jun 2026 11:11 am

Hindi News / UP News / Champawat Election Results: पाटी नगर पंचायत में वोटों की गिनती शुरू, वार्ड 4 से निर्दलीय संगीता जीतीं

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