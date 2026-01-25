2 घंटे तक पानी में तड़पता रहा युवराज, SIT का सवाल-क्यों नहीं निकाला, 7 को ठहराया जिम्मेदार

Engineer Yuvraj Mehta Murder Case: नोएडा में 16 दिसंबर की रात भयानक कार हादसा हुआ था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार पानी भरे गड्ढे में गिर गई और उनकी मौत हो गई। यह घटना अब सिर्फ हादसा नहीं लग रही, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी का बड़ा मामला बन गया है। सरकार ने इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) बनाया। SIT ने कई विभागों से सवाल किए और रिपोर्ट मांगी। अब जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा रही है।