किसान की अस्पताल परिसर में चाकू से गोद कर नृशंस हत्या, 300 सीसीटीवी फुटेज दिखाई पड़ा आरोपी

उत्तर प्रदेश के कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के जेके अस्पताल परिसर में 55 वर्षीय राजकुमार सिंह राजावत का शव पड़े होने की जानकारी मिलते अस्पताल में हड़कंप मच गया। शव पड़े होने की जानकारी पुलिस को दी गई। राजकुमार सिंह औरैया के बहादुरपुर सहार के निवासी थे। जिनकी पत्नी का इलाज मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। मृतक की बेटी नम्रता ने बताया कि 2 दिन पहले रात को 9 बजे पापा निकले थे। फिर लौट कर वापस नहीं आए। फोन मिलाया लेकिन बंद जा रहा था अस्पताल के अंदर और बाहर खोजा, रिश्तेदारों को भी फोन करके पूछा कोई जानकारी नहीं हुई। स्वरूप नगर थाना में तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।