ईंट से कुचलकर की बेरहमी से हत्या फिर पोस्टमार्टम में सामने आई चौंकाने वाली बात, पहचानना हुई मुश्किल

ईंट से कुचलकर की बेरहमी से हत्या
प्रयागराज के जॉर्जटाउन थाना क्षेत्र के अल्लापुर इलाके में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। हिस्ट्रीशीटर साजन मेहता की कुछ युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने लाठी-डंडे और ईंट-पत्थरों से सिर और चेहरे पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।
जानकारी के मुताबिक, साजन मेहता शुक्रवार देर रात मेला देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान अल्लापुर के अमिताभ बच्चन मार्ग पर उनकी बाइक को एक सफारी कार ने टक्कर मार दी। कार में मोहल्ले के ही सिकंदर पासी, गुड्डू पासी, सुधीर पासी और प्रिंस पासी सवार थे। साजन ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी और उसे खींचकर नजदीकी हैजा अस्पताल के अंदर ले गए।
अस्पताल के अंदर आरोपियों ने लाठी-डंडों और ईंट से साजन के सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए। बुरी तरह घायल साजन को पुलिस और परिजन एसआरएन अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सिर और चेहरे पर ईंट से कई वार किए गए थे, जिससे पहचान करना मुश्किल हो गया।
हत्या की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो साजन की जान बच सकती थी। शनिवार सुबह तक गिरफ्तारी न होने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की बात कही है। एसीपी राजीव यादव ने बताया कि सभी आरोपी मृतक के ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनकी तलाश में एसओजी समेत चार टीमें गठित की गई हैं। परिजनों की तहरीर पर 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
साजन मेहता नगर निगम में निजी सफाई कर्मी का काम करता था। वह तीन भाइयों में सबसे छोटा था। करीब 12 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उस पर दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज थे और वह हिस्ट्रीशीटर था।
