Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

ईंट से कुचलकर की बेरहमी से हत्या फिर पोस्टमार्टम में सामने आई चौंकाने वाली बात, पहचानना हुई मुश्किल

प्रयागराज। जॉर्जटाउन थाना क्षेत्र के अल्लापुर इलाके में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। हिस्ट्रीशीटर साजन मेहता की कुछ युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी

2 min read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Sep 28, 2025

ईंट से कुचलकर की बेरहमी से हत्या

ईंट से कुचलकर की बेरहमी से हत्या

प्रयागराज के जॉर्जटाउन थाना क्षेत्र के अल्लापुर इलाके में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। हिस्ट्रीशीटर साजन मेहता की कुछ युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने लाठी-डंडे और ईंट-पत्थरों से सिर और चेहरे पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

विवाद बाइक दुर्घटना से शुरू हुआ

जानकारी के मुताबिक, साजन मेहता शुक्रवार देर रात मेला देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान अल्लापुर के अमिताभ बच्चन मार्ग पर उनकी बाइक को एक सफारी कार ने टक्कर मार दी। कार में मोहल्ले के ही सिकंदर पासी, गुड्डू पासी, सुधीर पासी और प्रिंस पासी सवार थे। साजन ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी और उसे खींचकर नजदीकी हैजा अस्पताल के अंदर ले गए।

लाठी-डंडों और ईंट से किया हमला

अस्पताल के अंदर आरोपियों ने लाठी-डंडों और ईंट से साजन के सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए। बुरी तरह घायल साजन को पुलिस और परिजन एसआरएन अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सिर और चेहरे पर ईंट से कई वार किए गए थे, जिससे पहचान करना मुश्किल हो गया।

परिजनों का हंगामा, पुलिस पर आरोप

हत्या की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो साजन की जान बच सकती थी। शनिवार सुबह तक गिरफ्तारी न होने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया।

पुलिस ने बनाई चार टीमें

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की बात कही है। एसीपी राजीव यादव ने बताया कि सभी आरोपी मृतक के ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनकी तलाश में एसओजी समेत चार टीमें गठित की गई हैं। परिजनों की तहरीर पर 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

साजन का आपराधिक रिकॉर्ड

साजन मेहता नगर निगम में निजी सफाई कर्मी का काम करता था। वह तीन भाइयों में सबसे छोटा था। करीब 12 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उस पर दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज थे और वह हिस्ट्रीशीटर था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Sept 2025 07:33 pm

Hindi News / UP News / ईंट से कुचलकर की बेरहमी से हत्या फिर पोस्टमार्टम में सामने आई चौंकाने वाली बात, पहचानना हुई मुश्किल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

सांसद चंद्रशेखर बोले, ‘बरेली में लोगों के साथ अन्याय हुआ, जरूरत पड़ी तो आजाद समाज पार्टी करेगी आंदोलन’

मुरादाबाद

‘दशहरे के बाद एनडीए में सीट बंटवारा’, बिहार चुनाव पर दशरथ मांझी का बड़ा दावा

वाराणसी

काली स्वांग के दौरान युवक ने चलाई गोलियां, अफरा-तफरी में मचा हड़कंप

युवक ने बरसाई गोलियां
प्रयागराज

Ballia News: दो पक्षों में विवाद और मारपीट, एक की मौत, चार गिरफ्तार

Ballia news
बलिया

Pizza : पिज्जा स्टोर में लगी आग, हाथ में पिज्जा बाइट लेकर बाहर भागे लोग

Pizza
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.