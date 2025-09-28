ईंट से कुचलकर की बेरहमी से हत्या फिर पोस्टमार्टम में सामने आई चौंकाने वाली बात, पहचानना हुई मुश्किल

जानकारी के मुताबिक, साजन मेहता शुक्रवार देर रात मेला देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान अल्लापुर के अमिताभ बच्चन मार्ग पर उनकी बाइक को एक सफारी कार ने टक्कर मार दी। कार में मोहल्ले के ही सिकंदर पासी, गुड्डू पासी, सुधीर पासी और प्रिंस पासी सवार थे। साजन ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी और उसे खींचकर नजदीकी हैजा अस्पताल के अंदर ले गए।