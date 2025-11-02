आईएमडी लेटेस्ट अपडेट: सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, जानें कानपुर मंडल के जिलों का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार इटावा में तीन नवंबर का तापमान 18 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। जबकि 4 नवंबर का तापमान 18 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है। 5 नवंबर का तापमान 17 से 30, 6 नवंबर को 14 से 28, 7 नवंबर को 13 से 27, 8 नवंबर और 9 नवंबर को 12 से 26, 10 नवंबर को 12 से 27, 11 नवंबर को 13 से 26, 14 नवंबर को 12 से 25, 15 नवंबर को 13 से 25, 16 नवंबर को 13 से 25 डिग्री तापमान रहने का अनुमान है। इस बीच बारिश की कोई संभावना नहीं है।