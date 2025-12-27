27 दिसंबर 2025,

शनिवार

उन्नाव

Unnao Crime: पत्नी का प्यार बना कातिल, साढ़ू और प्रेमी संग रची गई पति की खौफनाक हत्या

Illicit Love Turns Deadly: उन्नाव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला हत्याकांड सामने आया है, जहां 41 वर्षीय विमलेश की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस साजिश में मृतक की पत्नी, उसका प्रेमी और साढ़ू शामिल थे। प्रेम संबंधों ने खून का रूप ले लिया।

उन्नाव

image

Ritesh Singh

Dec 27, 2025

पुराना इश्क बना मौत की वजह, पत्नी-प्रेमी-साढ़ू ने रची विमलेश की खौफनाक हत्या (Source: Police Media Cell)

पुराना इश्क बना मौत की वजह, पत्नी-प्रेमी-साढ़ू ने रची विमलेश की खौफनाक हत्या (Source: Police Media Cell)

Unnao Murder: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। यहां 41 वर्षीय विमलेश की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी पत्नी, उसका पुराना प्रेमी और साढ़ू ही निकले। पुलिस ने जब इस ब्लाइंड मर्डर की परतें खोलीं तो एक ऐसी कहानी सामने आई, जिसे सुनकर खुद जांच अधिकारी भी हैरान रह गए।

झाड़ियों में मिली लाश, इलाके में मचा हड़कंप

22 दिसंबर की सुबह टिकूर गांव के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराई तो मृतक की पहचान उन्नाव के कुशुम्भी गांव निवासी विपिनेश उर्फ विमलेश (41) के रूप में हुई। शव की हालत और गले पर मिले निशानों से साफ था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक को और पुख्ता कर दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विमलेश की मौत गला घोंटने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

काम पर निकला, फिर कभी घर नहीं लौटा

मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि 21 दिसंबर की सुबह विमलेश रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकला था। उसे किसी तरह की कोई परेशानी या खतरे का अंदेशा नहीं था। लेकिन देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा और उसका फोन भी बंद आने लगा, तो परिजन घबरा गए। पहले तो रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की गई, लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं मिला, तो थक-हारकर परिजनों ने विमलेश की गुमशुदगी दर्ज कराई। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिसकी तलाश की जा रही है, उसकी लाश अगले दिन झाड़ियों में मिलने वाली है।

ब्लाइंड मर्डर बना पुलिस के लिए चुनौती

शव मिलने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हत्या किसने और क्यों की। मौके से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, जो सीधे किसी आरोपी तक पहुंचा सके। मामला पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस ने जांच की दिशा तय करते हुए मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और सर्विलांस का सहारा लिया। विमलेश की आखिरी कॉल्स, मैसेज और जिन नंबरों से उसकी सबसे ज्यादा बातचीत होती थी, उन सभी को खंगाला गया। इसी कड़ी में पुलिस की नजर उसके साढ़ू अवधेश पर गई।

साढ़ू की गिरफ्तारी से खुलने लगी साजिश की परतें

पुलिस ने जब साढ़ू अवधेश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो वह ज्यादा देर तक सच छुपा नहीं सका। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी सबूतों और कड़ी पूछताछ के आगे आखिरकार उसने सच्चाई कबूल कर ली। अवधेश ने बताया कि इस हत्या की साजिश में वह अकेला नहीं था। मृतक की पत्नी और उसका पुराना प्रेमी अजय कुमार भी इस खौफनाक साजिश में शामिल थे।

शादी से पहले का प्यार बना मौत की वजह

पूछताछ में सामने आया कि विमलेश की पत्नी का प्रेम संबंध उसकी शादी से पहले ही अजय कुमार से था। अजय मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है। दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। परिवार के दबाव में महिला की शादी विमलेश से कर दी गई। हालांकि शादी के बाद भी उसका अजय से संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दोनों चोरी-छिपे फोन पर बात करते रहे और कई बार मुलाकातें भी हुईं। इस पूरे मामले की भनक विमलेश को कभी नहीं लगी।

पुराने इश्क ने रची खून की साजिश

अवधेश ने पुलिस को बताया कि समय के साथ विमलेश की पत्नी अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। उधर अजय भी अब तक अविवाहित था और अपनी पुरानी प्रेमिका को पाने की चाहत रखता था। धीरे-धीरे तीनों के बीच यह तय हुआ कि अगर विमलेश रास्ते से हट जाए, तो वे खुलकर साथ रह सकते हैं। इसी साजिश के तहत 21 दिसंबर को विमलेश को किसी बहाने बुलाया गया। मौके पर अजय और अवधेश ने मिलकर उसका गला घोंट दिया और शव को टिकूर गांव के पास झाड़ियों में फेंक दिया, ताकि मामला किसी और दिशा में चला जाए।

पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला खुलासा

जब यह पूरी कहानी सामने आई तो पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। एक ऐसा व्यक्ति, जो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था, उसे उसके ही अपनों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अजय कुमार और साढ़ू अवधेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतक की पत्नी की भूमिका को लेकर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इलाके में दहशत और आक्रोश

इस हत्याकांड के खुलासे के बाद कुशुम्भी और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। लोग इस बात से सन्न हैं कि कैसे रिश्तों की आड़ में इतना बड़ा अपराध अंजाम दिया गया। वहीं मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

27 Dec 2025 09:31 am

Unnao Crime: पत्नी का प्यार बना कातिल, साढ़ू और प्रेमी संग रची गई पति की खौफनाक हत्या

