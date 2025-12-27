Unnao Crime: पत्नी का प्यार बना कातिल, साढ़ू और प्रेमी संग रची गई पति की खौफनाक हत्या

22 दिसंबर की सुबह टिकूर गांव के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराई तो मृतक की पहचान उन्नाव के कुशुम्भी गांव निवासी विपिनेश उर्फ विमलेश (41) के रूप में हुई। शव की हालत और गले पर मिले निशानों से साफ था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक को और पुख्ता कर दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विमलेश की मौत गला घोंटने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।