जली नकदी केस: जस्टिस यशवंत वर्मा ने खुद को बताया बेकसूर, सुरक्षा पर उठाए सवाल

अपने आधिकारिक आवास पर जली नकदी मामले में महाभियोग के प्रस्ताव का सामना कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा की ओर से गठित जांच समिति के सामने खुद को निर्दाेष बताया है। तीन सदस्यीय कमेटी को अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा है कि जिस दिन उनके घर पर जली नकदी मिली उस दिन वह दिल्ली में नहीं थे और यदि अधिकारी परिसर की सुरक्षा में विफल रहे तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।