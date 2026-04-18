Kanpur News: महिला आरक्षण पर बवाल,फिर हुआ कुछ ऐसा कि सांसद के घर के बाहर बरसने लगे जूते-चप्पल

भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे का विरोध करने वाले दल वास्तव में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हैं। उनका आरोप है कि ऐसे राजनीतिक दल महिलाओं को बराबरी का हक नहीं देना चाहते और उन्हें निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस विषय पर स्पष्ट और ठोस समर्थन नहीं दिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।