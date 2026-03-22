Kanpur Weather: मौसम करेगा सरप्राइज—कभी धूप, कभी फुहार, हर पल बदलेगा नज़ारा!

कानपुर में आज मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आ रहा है। सुबह की शुरुआत हल्की ठंडक और नमी के साथ हुई, जिससे लोगों को सुहावने मौसम का एहसास हुआ। सुबह के समय वातावरण में हल्की धुंध और बादलों की मौजूदगी देखी गई, जिससे तापमान संतुलित बना रहा। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, धूप और बादलों के बीच आंख-मिचौली का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, आज आसमान पूरी तरह साफ नहीं रहेगा, बल्कि बीच-बीच में बादल छाते और हटते रहेंगे। इससे तेज धूप का असर कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बदलते मौसम के कारण सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है, जो इस मौसम को और भी आरामदायक बना रही है।
आज कानपुर में अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। इससे दिन में तेज गर्मी का असर नहीं रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। इस उतार-चढ़ाव के चलते सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होगी, जबकि दिन में मौसम सामान्य बना रहेगा।आर्द्रता का स्तर भी आज मौसम को प्रभावित करेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 88 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जबकि न्यूनतम 51 प्रतिशत रहने की संभावना है। ऐसे में सुबह और शाम के समय हल्की उमस का असर बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक आर्द्रता के कारण बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और मौसम में नमी का स्तर बढ़ा रहेगा, जिससे पसीना आने की स्थिति भी बन सकती है।
आज हवाओं की औसत गति 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम गति 7.6 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। दोपहर के समय हवाओं की रफ्तार बढ़कर 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की संभावना है। हवाओं की दिशा उत्तर-पश्चिम रहने से मौसम में हल्की ठंडक बनी रहेगी और वातावरण में ताजगी महसूस होगी।बारिश की बात करें तो आज करीब 3.0 मिमी तक हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है।
हालांकि यह बारिश पूरे शहर में एक समान नहीं होगी, बल्कि कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी या फुहारें देखने को मिल सकती हैं। इससे जहां एक ओर तापमान नियंत्रित रहेगा, वहीं दूसरी ओर वायु गुणवत्ता में भी सुधार होने की उम्मीद है।मौसम विभाग के अनुसार, आज के बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा और अगले दिन बारिश की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में दिन के तापमान में क्रमिक वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी का असर फिर से बढ़ने लगेगा। फिलहाल आज का दिन राहत भरा रहने वाला है, जहां न तेज धूप परेशान करेगी और न ही भारी बारिश का खतरा रहेगा।
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