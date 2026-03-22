Kanpur Weather: मौसम करेगा सरप्राइज—कभी धूप, कभी फुहार, हर पल बदलेगा नज़ारा!

आज कानपुर में अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। इससे दिन में तेज गर्मी का असर नहीं रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। इस उतार-चढ़ाव के चलते सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होगी, जबकि दिन में मौसम सामान्य बना रहेगा।आर्द्रता का स्तर भी आज मौसम को प्रभावित करेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 88 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जबकि न्यूनतम 51 प्रतिशत रहने की संभावना है। ऐसे में सुबह और शाम के समय हल्की उमस का असर बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक आर्द्रता के कारण बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और मौसम में नमी का स्तर बढ़ा रहेगा, जिससे पसीना आने की स्थिति भी बन सकती है।