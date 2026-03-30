नहीं देने होंगे एयरपोर्ट पर नाश्ते के लिए ज्यादा पैसे! सिर्फ 10 रुपये में ब्रेकफास्ट सर्विस हुई शुरू

Breakfast Service At Airport For Rs 10: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को सस्ती दरों पर नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार की पहल के तहत एयरपोर्ट पर ‘उड़ान यात्री कैफे’ की शुरुआत की गई है, जहां यात्री मात्र 10 रुपये में नाश्ता कर सकेंगे। इस सुविधा का उद्देश्य हवाई यात्रियों को किफायती दरों पर भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें महंगे खानपान से राहत मिल सके।