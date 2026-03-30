नहीं देने होंगे एयरपोर्ट पर नाश्ते के लिए ज्यादा पैसे! सिर्फ 10 रुपये में ब्रेकफास्ट सर्विस हुई शुरू

एयरपोर्ट पर यात्रियों को सस्ता नाश्ता, सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा अल्पाहार। फोटो सोर्स-AI
Breakfast Service At Airport For Rs 10: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को सस्ती दरों पर नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार की पहल के तहत एयरपोर्ट पर ‘उड़ान यात्री कैफे’ की शुरुआत की गई है, जहां यात्री मात्र 10 रुपये में नाश्ता कर सकेंगे। इस सुविधा का उद्देश्य हवाई यात्रियों को किफायती दरों पर भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें महंगे खानपान से राहत मिल सके।
लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के चेक-इन क्षेत्र में इस कैफे की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि यह पहल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, ताकि एयरपोर्ट पर भी लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
दरअसल, लंबे समय से यात्रियों की ओर से एयरपोर्ट पर मिलने वाले पानी, चाय और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर शिकायतें की जा रही थीं। कई यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर भी इन मुद्दों को उठाया था। यात्रियों का कहना था कि एयरपोर्ट पर सामान्य वस्तुओं की कीमतें काफी अधिक होती हैं, जिससे आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट पर सस्ती दरों पर अल्पाहार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसी के तहत ‘उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)’ योजना के अंतर्गत उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई है।
लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से प्रतिदिन करीब 120 उड़ानों का संचालन होता है। इन उड़ानों के जरिए रोजाना लगभग 18 से 20 हजार यात्री विभिन्न शहरों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में यात्रियों को इस नई सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है।
एयरपोर्ट अधिकारियों की माने तो इस पहल से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अब एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को अत्यधिक कीमतों पर खाने-पीने की चीजें खरीदने की मजबूरी नहीं होगी।
सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए और अधिक सुविधाजनक और किफायती बनाना है। आने वाले समय में अन्य एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की सुविधाएं शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
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