मैच फिक्सिंग का आफर! एक खिलाड़ी मेरे इशारे पर खेलेगा, बदले में डॉलर में पेमेंट दूंगा

यूपी प्रीमियर टी-20 लीग में मैच फिक्सिंग विवाद सामने आया है। काशी रुद्रास क्रिकेट टीम के मैनेजर अर्जुन चौहान ने खुलासा किया है कि इंस्टाग्राम पर एक शख्स ने उन्हें एक करोड़ रुपये के एवज में मैच फिक्सिंग कराने का दबाव डाला। इस मामले में लखनऊ में तैनात भ्रष्टाचार निरोधक प्रबंधक हरदयाल सिंह चंपावत ने आरोपी इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।