मैच फिक्सिंग का आफर! एक खिलाड़ी मेरे इशारे पर खेलेगा, बदले में डॉलर में पेमेंट दूंगा

यूपी प्रीमियर टी-20 लीग में मैच फिक्सिंग विवाद सामने आया है। काशी रुद्रास क्रिकेट टीम के मैनेजर अर्जुन चौहान ने खुलासा किया है कि इंस्टाग्राम पर एक शख्स ने उन्हें एक करोड़ रुपये के एवज में मैच फिक्सिंग कराने का दबाव डाला। इस मामले में लखनऊ में तैनात भ्रष्टाचार निरोधक प्रबंधक हरदयाल सिंह चंपावत ने आरोपी इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।
टीम मैनेजर के अनुसार, इंस्टाग्राम पर vipss_nakrani आईडी से पहले उन्हें मेसेज आया। इसके बाद आरोपी ने कॉल करके सौदेबाजी शुरू की। आरोप है कि इंस्टाग्राम यूजर ने उनसे कहा कि एक खिलाड़ी चाहिए जो मेरे इशारे पर खेले। बदले में डॉलर में पेमेंट होगा। इतना ही नहीं, उसने दावा किया कि मैच के दौरान उसका आदमी स्टेडियम में मौजूद रहेगा।
अर्जुन चौहान ने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकराया और पूरी जानकारी बीसीसीआई व एंटी करप्शन यूनिट को दी। जांच में सामने आया कि आरोपी लगातार मैनेजर से संपर्क करने और उनका पीछा करने की कोशिश कर रहा था।
इस पूरे मामले में लखनऊ में तैनात भ्रष्टाचार निरोधक प्रबंधक हरदयाल सिंह चंपावत ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि टीम मैनेजर का बयान दर्ज किया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।