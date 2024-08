जेल में बंद अपनों से मिलने के लिए घर बैठे प्राप्त करें पर्ची, जानें आसान स्टेप, कैसे और क्या-क्या भरना है?

यह भी पढ़ें आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समर्थन में आया वाल्मीकि समाज, जल्द से जल्द लागू करने की मांग How to get a slip online to meet a prisoner in jail सबसे पहले गूगल क्रोम पर national prison portal साइट पर जाते हैं। सर्च करने पर एक पेज खुलकर सामने चला आता है। जिसमें ऊपर दाहिनी तरफ तीन लाइन नजर आती है। जिस पर क्लिक करने पर eMulakat का ऑप्शन आता है। जिस पर क्लिक करने पर एक नया डैशबोर्ड खुल जाता है। सबसे पहले गूगल क्रोम पर national prison portal साइट पर जाते हैं। सर्च करने पर एक पेज खुलकर सामने चला आता है। जिसमें ऊपर दाहिनी तरफ तीन लाइन नजर आती है। जिस पर क्लिक करने पर eMulakat का ऑप्शन आता है। जिस पर क्लिक करने पर एक नया डैशबोर्ड खुल जाता है।

मुलाकात करने वाले का डिटेल भरा जाता है How to get a slip online to meet a prisoner in jail इस डैशबोर्ड में उन खाली स्थान को भरना है। जिन्हें मुलाकात करनी है। इसमें नाम के साथ पूरा डिटेल भरना पड़ता है। इसमें आधार कार्ड का नंबर भी डालना पड़ता है। इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डालना जरूरी है। जो आपके पास है। मुलाकात करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं से प्राप्त होगा।

जेल में बंद कैदी का पूरा विवरण भरे How to get a slip online to meet a prisoner in jail इसके बाद जेल में बंद कैदी का पूरा विवरण भरना पड़ेगा। जिसमें जिला, राज्य और किस तारीख को मिलना है? इसमें यह भी भरना पड़ेगा कि कितने लोग मिलने वाले हैं। इसके नीचे बंदी का नाम, उसके पिता का नाम, जेंडर और उम्र भी भरना पड़ेगा। इसके बाद कैपचा भर कर सबमिट कर दीजिए। इसके साथ ही ऑनलाइन पर्ची प्राप्त करने का प्रोसेस पूरा हो जाता है।

मुलाकात पर्ची का स्टेटस भी चेक करें How to get a slip online to meet a prisoner in jail मुलाकात पर्ची का स्टेटस जानकारी करने के लिए फिर इस तीन लाइन पर क्लिक करना है। यहां पर eMulakat status पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया डैशबोर्ड खुलेगा। यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर इस बात को कंफर्म किया जा सकता है कि आपकी मुलाकात की पर्ची लग गई है कि नहीं।