मानसून आफत की शुरुआत 13,15,16,17 और 18 सितंबर को आफत की बारिश

monsoon started heavy rain मौसम विभाग में अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार 10 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान तेज धूप निकलने और तापमान बढ़ने की संभावना है।‌ सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। स्थानीय स्तर पर कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 जीबी न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 44.8 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल के जिले फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर आदि जिलों में शुक्रवार 12 सितंबर तक बारिश की बहुत कम संभावना है। 13 सितंबर से एक बार फिर मौसम में परिवर्तन आएगा। अगले मंगलवार तक कभी रुक-रुक कर तो कभी जोरदार बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज धूप निकलने की भी संभावना है। ‌