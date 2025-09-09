Patrika LogoSwitch to English

मानसून आफत की शुरुआत 13,15,16,17 और 18 सितंबर को आफत की बारिश

monsoon started heavy rain मौसम विभाग ने एक बार फिर मानसून को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार 13 सितंबर के बाद मौसम में एक बार फिर परिवर्तन आएगा। तापमान में भी उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 09, 2025

monsoon started heavy rain मौसम विभाग में अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार 10 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान तेज धूप निकलने और तापमान बढ़ने की संभावना है।‌ सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। स्थानीय स्तर पर कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 जीबी न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 44.8 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल के जिले फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर आदि जिलों में शुक्रवार 12 सितंबर तक बारिश की बहुत कम संभावना है। 13 सितंबर से एक बार फिर मौसम में परिवर्तन आएगा। अगले मंगलवार तक कभी रुक-रुक कर तो कभी जोरदार बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज धूप निकलने की भी संभावना है। ‌

कैसा रहेगा कानपुर में 16 सितंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में अगले दो दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। शनिवार 13 सितंबर को 34 प्रतिशत, रविवार 14 और सोमवार 15 सितंबर को 40 प्रतिशत, मंगलवार 16 सितंबर को 63 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

फर्रुखाबाद में 16 सितंबर तक का मौसम?

फर्रुखाबाद में अगले मंगलवार तक मौसम उतार-चढ़ाव बना रहेगा। 13, 15, 16 सितंबर को बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तापमान 26 डिग्री से 34 डिग्री के बीच रह सकता है। 15 सितंबर के बाद लगातार बारिश की भी संभावना है। कभी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश हो सकती है।

कन्नौज में 16 सितंबर तक का मौसम?

कैसा रहेगा कन्नौज का मौसम मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में 13,15, 16 17, 18 सितंबर को बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 16 सितंबर को 60% बारिश होने का अनुमान जारी किया गया है 11 से 16 सितंबर के बीच तापमान 26 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है मंगलवार से एक बार फिर तापमान में कमी आएगी।

up news

up weather

Published on:

09 Sept 2025 09:51 pm

Hindi News / UP News / मानसून आफत की शुरुआत 13,15,16,17 और 18 सितंबर को आफत की बारिश

