तीन साल के मासूम बच्चे की हत्या कर खुद फांसी लटक गई मां, जानें क्यों?

Mother hanged herself after killing her 3 year old innocent child कन्नौज में एक मां ने अपने 3 साल के मासूम बच्चों को फांसी पर लटका कर खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

कन्नौज•Jun 22, 2025 / 04:37 pm• Narendra Awasthi

Mother hanged herself after killing her 3 year old innocent child कन्नौज में एक मां ने अपने तीन वर्षीय बच्चे को फांसी पर लटका कर खुद फांसी पर लटक गई। जिससे दोनों लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलती घर में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना तालग्राम थाना क्षेत्र की है।‌