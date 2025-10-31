प्रयागराज डीएम की बड़ी पहल, सरकारी जमीनों से कब्जा खाली कराने वाले अधिकारी होंगे पुरस्कृत

Prayagraj: प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा पहले दिन से ही जन शिकायतों को लेकर बेहद गंभीर हैं। उनके द्वारा अपने कार्यालय में हर दिन चार से पांच घंटे जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। जनसुनवाई के दौरान ही जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पाया कि सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे की शिकायतें काफी संख्या में आ रही हैं। ऐसी समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के लिए डीएम ने बड़ी योजना बनाई और जिले के सभी एसडीएम इसके लिए बड़ा निर्देश दिया।