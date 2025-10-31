Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

प्रयागराज डीएम की बड़ी पहल, सरकारी जमीनों से कब्जा खाली कराने वाले अधिकारी होंगे पुरस्कृत

प्रयागराज में इन दिनों सरकारी जमीनों पर से कब्जा हटाने के लिए अभियान के तहत कार्रवाई हो रही है। हर दिन दर्जनों कब्जे खाली कराए जा रहे हैं। अब इस कार्य को और भी तेज करने के लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने पुरस्कार की भी घोषणा कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 31, 2025

Prayagraj: प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा पहले दिन से ही जन शिकायतों को लेकर बेहद गंभीर हैं। उनके द्वारा अपने कार्यालय में हर दिन चार से पांच घंटे जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। जनसुनवाई के दौरान ही जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पाया कि सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे की शिकायतें काफी संख्या में आ रही हैं। ऐसी समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के लिए डीएम ने बड़ी योजना बनाई और जिले के सभी एसडीएम इसके लिए बड़ा निर्देश दिया।

हर दिन दो कब्जा हटाने की दी जिम्मेदारी
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिया गया कि हर दिन सभी एसडीएम अपनी अपनी तहसील से सरकारी जमीनों पर हुए दो कब्जे खाली कराएंगे। जिसके बाद यह एक अभियान की तरह जिले में चलने लगा और सरकारी जमीनों पर हुए निर्माण पर बुलडोजर चला कर उसे खाली कराया जाने लगा। जिससे कब्जे की शिकायतों के निस्तारण में काफी तेजी आई।

अच्छा काम करने वाले अधिकारी होंगे पुरस्कृत
सरकारी जमीनों पर हुए वह कब्जों को खाली करने के लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा द्वारा चलाया गया अभियान काफी सफल हो रहा था। जिसे और भी गति देने के लिए जिलाधिकारी ने इस अभियान में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने का फैसला लिया। उन्होंने घोषणा किया कि जो अधिकारी अवैध कब्जा खाली करने के काम में बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे जिले पर पुरस्कृत किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

Published on:

31 Oct 2025 11:07 am

Hindi News / UP News / प्रयागराज डीएम की बड़ी पहल, सरकारी जमीनों से कब्जा खाली कराने वाले अधिकारी होंगे पुरस्कृत

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

पुलिस, छात्र और एनसीसी कैडेट्स ने लगाई एकता की दौड़, गूंजे भारत माता की जय के नारे, एडीजी बोले— युवाओं को सरदार पटेल से लेनी चाहिए प्रेरणा

बरेली

अब QR कोड स्कैन करें, ट्रेनों की पाएं अपडेट जानकारी…यात्रियों को पूछताछ काउंटरों पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

आज गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी, पांच नवंबर को फिर बिगड़ेगा मौसम

Rain warning in Uttarakhand today
देहरादून

उत्तराखंड की हवा बिगड़ी, हल्द्वानी-नैनीताल में प्रदूषण चरम पर, रुद्रपुर-जसपुर में भी बढ़ा खतरा

Dehradun
देहरादून

UP News : मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देंगी कैराना सांसद इकरा हसन

कैराना सांसद इकरा हसन
शामली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.