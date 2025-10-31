प्रयागराज डीएम की बड़ी पहल, सरकारी जमीनों से कब्जा खाली कराने वाले अधिकारी होंगे पुरस्कृत

Prayagraj: प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा पहले दिन से ही जन शिकायतों को लेकर बेहद गंभीर हैं। उनके द्वारा अपने कार्यालय में हर दिन चार से पांच घंटे जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। जनसुनवाई के दौरान ही जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पाया कि सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे की शिकायतें काफी संख्या में आ रही हैं। ऐसी समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के लिए डीएम ने बड़ी योजना बनाई और जिले के सभी एसडीएम इसके लिए बड़ा निर्देश दिया।
हर दिन दो कब्जा हटाने की दी जिम्मेदारी
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिया गया कि हर दिन सभी एसडीएम अपनी अपनी तहसील से सरकारी जमीनों पर हुए दो कब्जे खाली कराएंगे। जिसके बाद यह एक अभियान की तरह जिले में चलने लगा और सरकारी जमीनों पर हुए निर्माण पर बुलडोजर चला कर उसे खाली कराया जाने लगा। जिससे कब्जे की शिकायतों के निस्तारण में काफी तेजी आई।
अच्छा काम करने वाले अधिकारी होंगे पुरस्कृत
सरकारी जमीनों पर हुए वह कब्जों को खाली करने के लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा द्वारा चलाया गया अभियान काफी सफल हो रहा था। जिसे और भी गति देने के लिए जिलाधिकारी ने इस अभियान में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने का फैसला लिया। उन्होंने घोषणा किया कि जो अधिकारी अवैध कब्जा खाली करने के काम में बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे जिले पर पुरस्कृत किया जाएगा।
