हनुमानगंज के भीटा जंगल में तेंदुआ सक्रिय, एक बछड़े को घायल किया, वन विभाग रहा बेबस

बताया गया कि दो दिन पहले बिमलेश दुबे के बछड़े को तेंदुआ पकड़ने की कोशिश कर चुका था। बछड़े के गले पर घाव के निशान हैं। लगातार तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में लोग डर गए हैं। फूलपुर रेंजर लक्ष्मीकांत दुबे ने बताया कि सूचना मिलने पर तुरंत टीम के साथ छानबीन की गई। हालांकि तेंदुआ और उसके पदचिह्न नहीं मिले। वहां पिंजरा लगाया गया है और चार लोगों की ड्यूटी दो दिनों तक रखी गई है। जैसे ही तेंदुआ का पता चलेगा, उसे पकड़ा जाएगा।