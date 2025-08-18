हनुमानगंज के भीटा जंगल में तेंदुआ सक्रिय, एक बछड़े को घायल किया, वन विभाग रहा बेबस

गंगापार के हनुमानगंज सैदाबाद और आसपास के इलाकों में पिछले पखवाड़े से तेंदुआ सक्रिय हैं। वन विभाग और ग्रामीण अब तक इसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। तेंदुआ को कोटवा के कछार, मलखानपुर, सुदनीपुर, सैदाबाद, लीलापुर और कतवारूपुर में देखा गया है। यह एक युवक पर भी हमला कर चुका है।
रविवार को फिर से हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने सुदनीपुर कला गांव के भीटा जंगल में तेंदुआ देखा। गांव के कौशलेश दुबे सुबह शौच के लिए जंगल गए और उन्होंने देखा कि तेंदुआ एक नील गाय को दौड़ा रहा है। यह देखकर वे डर कर तुरंत घर लौट आए। वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन तेंदुआ अभी तक पकड़ में नहीं आया।
ग्रामीणों ने तेंदुआ देखने के बाद इलाके में भीड़ जमा कर दी। सूचना मिलने पर फूलपुर रेंजर लक्ष्मीकांत दुबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तेंदुआ देखे जाने वाली जगह और आसपास के जंगल की पूरी छानबीन की, लेकिन तेंदुआ कहीं नजर नहीं आया।
बताया गया कि दो दिन पहले बिमलेश दुबे के बछड़े को तेंदुआ पकड़ने की कोशिश कर चुका था। बछड़े के गले पर घाव के निशान हैं। लगातार तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में लोग डर गए हैं। फूलपुर रेंजर लक्ष्मीकांत दुबे ने बताया कि सूचना मिलने पर तुरंत टीम के साथ छानबीन की गई। हालांकि तेंदुआ और उसके पदचिह्न नहीं मिले। वहां पिंजरा लगाया गया है और चार लोगों की ड्यूटी दो दिनों तक रखी गई है। जैसे ही तेंदुआ का पता चलेगा, उसे पकड़ा जाएगा।